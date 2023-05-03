Okula gidecekleri servisin altında kaldılar

Kocaeli'de kendilerini okula götürecek servisi bekleyen ilkokul öğrencileri arasında, servis geldiği anda itişme yaşanınca yere düşen 3 öğrenci kısa süreliğine lastiğin altında kaldı. Ayaklarından yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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