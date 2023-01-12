Okula giden çocuğa sokak köpekleri saldırdı

İstanbul Pendik'te bir ilkokul öğrencisi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Sırt ve bacaklarından defalarca ısırılan 10 yaşındaki Demir Ömer Dursun o anları, ''okula giderken köpekler beni gördü ve koşmaya başladı. Korkudan sırtımı döndüm. Köpekler ısırırken bir servisçi gördü, köpekler kaçtı'' diyerek anlattı. Daha önce de köpek saldırılarının yaşandığı bölgede oturanlar, sahipsiz köpeklerin barınaklara yerleştirilmesini istiyor.
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