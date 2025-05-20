Okulda öğretmen şiddeti: Veliler duruma tepki gösterdi
Pendik'teki bir ortaokulda bir öğretmen, tahtaya kaldırdığı kız öğrenciye sınıfın ortasında fiziksel ve sözlü şiddet uyguladı. Öğrencinin şiddet gördüğü anlar, sınıfta bulunan başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konunun araştırılması ve incelenmesi için müfettiş görevlendirildiği öğrenildi. Müfettişin incelemesi sonucunda gerekli görülürse öğretmen hakkında soruşturma açılacağı belirtildi.
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