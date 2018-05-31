NTV

Okuldaki 'toka' skandalının görüntüleri ortaya çıktı
31.05.2018 - 16:00

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 2 ay önce, İngilizce öğretmeni Gülsüm U.'nun, 6'ncı sınıf öğrencisi Emre K.'nin (12) saçına toka takıp, öğrencilerin karşısına çıkararak teşhir ettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, utanan Emre K.'nin, öğretmeni Gülsüm U.'nun arkasına saklanmaya çalıştığı görülüyor. Olayın ardından gerekli yerlere müracaat ettiklerini, ancak bir sonuç alamadıklarını belirten anne Türkan K., "Okulun video görüntülerini aldık. Video görüntülerinde oğlumun nelere maruz kaldığı ortaya çıkmıştır. Hukuki sürecim daha devam etmektedir. Gerekli yerlere müracaat ettik. Ama sonuç alamadık" dedi.

Diğer Videolar

tümünü göster
1996270_750x422.jpg

'Merdivenler çok' deyip ölüm geçişi yapıyorlar (Üst geçit...

 01.06.2018 - 17:25
bursada-gsm-bayisinde-silahli-saldiri-1-olu,A9CtzXr-FkC_7b_l_xZbvw.jpg

Bursa'da GSM bayisinde silahlı saldırı

 01.06.2018 - 15:55
kedi.jpg

Ayağı kırılan yavru kediye doktorlar müdahale etti

 01.06.2018 - 14:32
5b110038ae78491ff87972f8.jpg

Eren Bülbül'ün katili teröristler fotokapana böyle yakal...

 01.06.2018 - 12:03

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP