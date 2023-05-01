Okuldan dönen çocuğa araba çarptı

Batman’ın Kozluk ilçesinde okuldan dönen çocuk koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Hafif ticari aracın çarptığı çocuk, savrulduktan sonra kalkıp koşarak kaldırımda oturdu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazı anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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