Okullar açılıyor, veliler corona virüsüne karşı ne yapmalı?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanarak corona virüsü ile ilgili önlemleri gözden geçirdi. O toplantıya katılan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş
Kara NTV ekranında alınması gereken önlemleri anlattı.

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