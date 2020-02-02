Okullar açılıyor, veliler corona virüsüne karşı ne yapmalı?
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanarak corona virüsü ile ilgili önlemleri gözden geçirdi. O toplantıya katılan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara NTV ekranında alınması gereken önlemleri anlattı.
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