Okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş 'ta okullarda yaşanan olayların ardından Avcılar’da eğitim-öğretimin sürdüğü tüm okullarda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemlerini artırdı. İlçedeki 52 okulda 37 polis memuru ile 15 devriye aracının görevlendirildiği öğrenildi. Okul önlerinde araçlar ve şüpheli görülen kişiler üzerinde denetimler yapıldı. Ambarlı Mahallesi’ndeki bir anaokuluna iki çocuğunu getiren Elif Arslan, son olaylar nedeniyle tedirgin olduklarını belirterek, devletin bu tür olaylara karşı etkin önlemler almasını beklediklerini söyledi.