Olası Marmara depremi İstanbul'u nasıl etkiler?

NTV canlı yayınına katılan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Olası Marmara depremi, İstanbul ve çevre illeri nasıl etkiler?" sorusunu yanıtladı. Tüysüz, ''En kötü senaryoda depremin şiddeti 7,5... Bu senaryolar insanları korkutmak için değil, tedbir almak için... Afet olacak yerde nüfus ve bina yoğunluğu artırılmaz. Keşke 1999 sonrasında bu yoğunluğu azaltsaydık. İstanbul'da durum kabul edilebilir değil'' dedi.
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