Olay yeri inceleme ekipleri cinayeti nasıl çözüyor? (Ultraviyole ışığıyla delil tespiti)
Cinayet ihbarı sonrası olay yerine giden polis ekiplerinin ilk andan itibaren attıkları her adım, failin bulunmasına giden yolda büyük önem taşıyor. NTV ekibinden Osman Terkan, canlı yayında olay yeri inceleme ekiplerinin faili meçhul olayları hangi yöntemlerle aydınlattığına ilişkin süreci ekrana taşıdı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.