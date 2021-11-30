Öldüresiye dövülen bebeğin annesi konuştu

Gaziantep'te 3 aylık bebeği öldüresiye döven baba tutuklandı. Hastaneye kaldırılan bebeğin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Çocuğunun doğduğu günden bu yana şiddete maruz kaldığını söyleyen anne ise "En ağır cezayı alsın hapse girsin. Cezasını çeksin" dedi. Savcılık anne ve bebeğinin koruma altına alınacağını bildirdi.

Haberler - NTV 30.11.2021 - 15:25 | Son Güncelleme : 30.11.2021 - 15:30

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