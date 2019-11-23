Ölen istihbaratçıdan yeni görüntü

11 Kasım'da İstanbul-Beyoğlu'nda evi ve ofisi olarak kullandığı binaya birkaç metre mesafede cesedi bulunan eski İngiliz İstihbarat Subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili sır perdesi henüz aralanamadı. Bu arada İngiliz istihbaratçının evinin bulunduğu Büyükada'da güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüler de ortaya çıktı.

DİĞER VİDEOLAR