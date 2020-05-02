Ölen sağlık çalışanlarının çocuklarına burs imkanı

Coronavirüsle mücadelede sağlık çalışanları canını ortaya koyuyor. Virüse yakalanan bazı sağlık çalışanları da hayatını kaybediyor. Türk Eğitim Vakfı, sağlık çalışanlarının geride bıraktığı çocuklarına eğitim bursu verecek. Burs programının adı "Korona Kahramanlarına Vefa Fonu"

NTV 02.05.2020 - 13:18 | Son Güncelleme : 02.05.2020 - 13:48

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