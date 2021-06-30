''Ölmek istemiyorum lütfen sesimi duyun''

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Recep Y. (34) tarafından ölümle tehdit edilen ve evinin kapısı tekmelenen, 3 çocuk annesi Derya Y. (31), ''Ölmekten korkuyorum, yaşarken bana sahip çıkılsın''diye konuştu.

NTV 30.06.2021 - 16:48 | Son Güncelleme : 30.06.2021 - 17:02

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