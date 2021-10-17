Ölmek üzereyken buldukları 3 yavru sincap evin neşesi oldu
Erzincan’da ölmek üzereyken yol kenarında buldukları 3 yavru sincap, Taşdelen ailesinin neşesi oldu. Güllüce köyünde yaşayan İlhan Taşdelen, yavruları motorla eve dönerken fark ettiğini anlattı ve ‘‘Daha gözleri açılmamıştı. Alıp eve getirdim. 3 tane kızım vardı şimdi 6 kızım oldu. Biraz daha büyütüp sonra doğaya bırakacağız’’ dedi.
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