Ölü doğan kuzu, panda yavrusuna benzerliğiyle şaşırttı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ölü doğan, renkleri ve yüz yapısıyla panda yavrusunu andıran kuzu şaşkınlık yaşattı. Olay, önceki gün Adilcevaz ilçesi Akçıra köyü Gölbaşı mezrasında yaşandı. Mezrada hayvancılıkla uğraşan Çavuş Aşa'ya ait gebe koyunlardan biri, ailenin de yardımıyla zorlu bir doğum yaptı. Ancak doğum, beklenen sevincin yerine üzüntüye neden oldu. Ölü doğan yavrunun panda yavrusuna benzediği, arka ayaklarının bulunmadığı ve vücudunun tam gelişmediği görüldü. Doğuma yardımcı olan koyun sahibi Çavuş Aşa'nın komşusu Necdet Kırık, böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını belirtti. Uzun yıllardır küçükbaş hayvan doğumlarına yardımcı olduğunu aktaran Kırık, bu şekilde bir vakaya bugüne kadar hiç rastlamadığını söyledi. Kırık, doğumun oldukça zor gerçekleştiğini ifade ederek, "Yavru ölü doğdu. Arka ayakları yoktu, vücudu tam gelişmemişti. Renkleri ve yüz yapısı nedeniyle panda yavrusunu andırıyordu. Hayatım boyunca birçok doğuma girdim ama böylesini ilk defa gördüm" dedi. Görüntüleri inceleyerek konuyu değerlendiren Veteriner Hekim Rehber Altıntaş ise olayın çoklu doğumsal anomali vakası olduğunu belirtti. Altıntaş, bu tür anomalilerin genetik faktörler, gebelik döneminde geçirilen enfeksiyonlar, annenin yetersiz beslenmesi, toksik maddelere maruz kalma veya bazı viral hastalıklar nedeniyle ortaya çıkabileceğini söyledi. Bu tarz vakaların bölgede nadir de olsa görüldüğünü vurgulayan Altıntaş, sürü sağlığının korunması için yetiştiricilerin düzenli veteriner kontrolü yaptırmasının, aşılama programlarına uymasının ve gebelik döneminde hayvanların bakım ve beslenmesine özellikle dikkat etmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti. Yaşanan doğum köy sakinleri arasında merak uyandırırken, uzmanlar benzer durumlarla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden veteriner hekime başvurulması gerektiğini hatırlattı.