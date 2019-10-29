Ölüm kalım savaşı Sakarya (NTV ekibi, hava balonuyla siper hattını böyle görüntüledi)

Cumhuriyete giden yoldaki en önemli kavşak, şüphesiz 23 nisan 1920'de TBMM'nin açılmasıydı. Meclis, düşmanı Anadolu'dan atmak için çalışmalara başladı. Eskişehir-Kütahya savaşlarında yenilen Türk ordusu, Sakarya nehrinin doğusunda savunma hattı kurdu. Yunan kuvvetleri 22 Ağustos 1921'de Ankara önündeki son engel olan bu hatlara saldırdı. Savaş 22 gün 22 gece sürdü. Savaş 80 kilometrelik bir cephe hattında Polatlı ve Haymana ilçeleri yakınlarında gerçekleşti. NTV ekibi hava balonuyla bu geniş cepheyi ve siper hatlarını görüntülemişti. (Haber: Göktan Bedük Kamera: Yasin Güngör, NTV Haber)