Ölüm korkusuyla hayat kurtarıyor

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hasta, hastane bahçesinden kırdığı kaldırım taşıyla tedavisini yapan doktora saldırmak istedi. Doktoru bulamayan saldırgan gözaltına alındı ancak doktora zarar vermediği için serbest bırakıldı. Serbest bırakıldığı gün iki kez daha acil servise Dr. Sezer Eşfer'i bulmaya gelen saldırgan doktoru öldürmekle tehdit etti. Dr. Eşfer, "Ölmekten korkuyorum, kendimi doktor odasına kilitliyorum" dedi. Olayın gündeme gelmesiyle birlikte Dr. Eşfer için koruma kararı çıkarıldı. Haber: Melike Şahin
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NTV Haber 31.07.2022 - 00:25| Son Güncelleme : 31.07.2022 - 01:08
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