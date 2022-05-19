Ölüm teğet geçti: Cipin altında kalan küçük yara almadan kurtuldu
Sancaktepe’de sokak başında arkadaşları ile oynamak için yolun karşısına geçmek isteyen 4 yaşındaki küçük çocuğun üzerinden cip geçti. Üzerinden geçen cipin altından şans eseri yara almadan çıkan çocuk panik içerisinde arkadaşlarının yanına gitti. Ayağa kalkıp arkadaşlarının yanına ağlayarak giden çocuğu fark eden sürücü, panikleyerek hastaneye götürdü. Yapılan tetkikler sonrası ölümün teğet geçtiği çocuğun herhangi bir hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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