Ölüm teğet geçti: Otobüsün içine bir anda tente girdi
Bursa'da park halindeki TIR'ı geçmek isteyen bir halk otobüsü bir iş yerinin tentesine çarptı. Çarpma sonucu tentenin demiri camı kırarak otobüsün içerisine girdi. Demirin otobüsteki 3 kadın yolcuyu teğet geçtiği kameralara yansıdı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.