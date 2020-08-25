Ölüm teğet geçti: Otobüsün içine bir anda tente girdi

Bursa'da park halindeki TIR'ı geçmek isteyen bir halk otobüsü bir iş yerinin tentesine çarptı. Çarpma sonucu  tentenin demiri camı kırarak otobüsün içerisine girdi. Demirin otobüsteki 3 kadın yolcuyu teğet geçtiği kameralara yansıdı.

İHA - ntv.com.tr 25.08.2020 - 13:41 | Son Güncelleme : 25.08.2020 - 13:56

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