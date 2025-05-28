Ölüm tuzağına dönen düğün salonları
İzmir'de düğün salonunun dekoratif beton kemerinin yıkılması sonucu doktor ile eşi hayatını kaybetti. Bu durum "denetimsizlik" tartışmalarını da beraberinde getirdi. Muhabir Beyzanur Özer, iş güvenliği uzmanı ve sektör temsilcileriyle görüştü. Güncel dosyada ölüm tuzağına dönüşen düğün salonlarını, etkinlik mekanlarını yakın plana aldı. Basit gibi görünen ancak etkili önlemler kazaların önüne geçiyor, hayat kurtarıyor.
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