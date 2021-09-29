Ölümden döndü: TIR’ın çarptığı minibüsün şoförü ön camdan fırladı
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde kavşaktan hızlı geçen bir TIR, minibüs ve otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle on camdan fırlayan minibüs şoförü ölümden döndü. Olayı görenler, TIR sürücüsünün çok hızlı geldiğini ve yeşil ışığın minibüse yandığını anlatarak ‘‘TIR’cı arkadaşlar bu yolda trafik işaretlerini ihlal ediyor, çok hızlı geliyorlar. Burada karşıya geçmeye korkar olduk’’ diyerek tepki gösterdi. Kazanın ardından minibüs şoförü Yasin Y. hastaneye kaldırılırken TIR sürücüsü Zülküf T. gözaltına alındı.
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ntv.com.tr 29.09.2021 - 10:45| Son Güncelleme : 29.09.2021 - 10:57
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