Ölümden döndü: Üzerinden tomruk yüklü traktör geçti

Malatya’da yolda yürüyen bir genç ölümden döndü. Tomruk yüklü bir traktörün çarpmasıyla yere düşen genç, park halindeki bir araçla traktör arasında kaldı. Üzerinden traktörün tekerleğinin geçtiği gencin yardımına çevredekiler koştu. Onlarca ton ağırlığın altında kalan ve ambulansla hastaneye kaldırılan gencin tedavisi sürüyor.

ntv.com.tr 11.07.2021 - 15:05 | Son Güncelleme : 11.07.2021 - 15:18

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