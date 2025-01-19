Ölümden saniyelerle kurtuldu: Evine kamyon girdi
İstanbul Kağıthane’de yola asfalt döken hafriyat kamyonunun damperi devrilerek yan tarafta bulunan binanın balkonuna girdi.
Kamyonun devrildiği sırada kaldırımda yürüyen bir kişi ise ölümden döndü. Olay sırasında evde olmadığını söyleyen ev sahibi Birgül Çiğdem, "Binada yengem ve yeğenim varmış. Onlar çok korkmuşlar. beni aradılar, 'Evine kamyon girdi' dediler." diyerek şikayetçi olacağını belirtti.
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