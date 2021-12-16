Ölümlü kazada alkollü ve ehliyetsiz sürücüye tahliye

İstanbul Kartal’da 3 ay önce bir motosikletliye çarparak ölümüne neden olan alkollü otomobil sürücüsü ilk duruşmada tahliye oldu. 44 yaşındaki motosiklet sürücüsü Cengiz Şen’in eşi, sanığın tahliye edilmesine tepki gösterdi. Emel Şen ‘‘Eşimin sıfır kusurlu olsuğunu karşı tarafın 8’de 8 kusurlu olduğunu, kazadan önce alkolden ehliyetini kaptırmış olduğunu, yanındaki kişiyle yer değiştirmeye kalktığını öğrendim’’ dedi. 42 yaşındaki sürücü Ender Ocaklı’nın 6 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanmasını doğru bulmadığını söyleyen Şen ‘‘Saatli bir bomba gibi şu an. Yine birinin canını yakabilir, yine bir aile yok olabilir, yine bir çocuk babasız kalabilir’’ diyerek tepki gösterdi.

Haberler - ntv.com.tr 16.12.2021 - 12:37 | Son Güncelleme : 16.12.2021 - 12:52

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