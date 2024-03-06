Ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçıran Yazar Eylem Tok: Özür diliyorum
İstanbul Eyüpsultan'daki kazada 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü bir kişinin ölümüne neden oldu. Sonrasında yaşananlar ise düşündürücü. Sürücünün annesi kazadan hemen sonra oğlunu yurtdışına kaçırdı ve dün bir açıklama yaptı. "Sorumlu benim, özür diliyorum" dedi. Yaşamını yitiren Oğuz Murat Acı'nin akrabaları firari sürücünün yakalanmasını istiyor.
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