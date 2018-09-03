Ömer Halisdemir'in adını kullanan tantuniciye tepki

Adana'da şehit Ömer Halisdemir'in adı ve fotoğrafının yer aldığı araçla tantuni satan kişinin tezgahına zabıta ekipleri el koydu. Tepki üzerine olay yerinden ayrılan seyyar satıcı, "Ticari kaygım yoktu, milli duygularla yaptım" dedi. Öte yandan Şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafı Şanlıurfa'da özel bir eğitim kurumunun reklam afişinde kullanılmış, tepki üzerine afiş kaldırılmıştı. Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, ağabeyinin fotoğrafının reklam afişinde kullanılmasına tepki gösterip, yasal işlem yapılacağını bildirmişti.