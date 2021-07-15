Ömer Halisdemir'in mezarı ziyaretçi akınına uğradı (Darbenin seyrini değiştiren isim)

Astsubay Ömer Halisdemir, 15 Temmuz gecesinin kahramanlarından biri olarak tarihe geçti. Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda darbeci general Semih Terzi’yi öldüren, darbeye canı pahasına direnen Halisdemir unutulmadı. Kahraman şehitin Niğde’deki mezarı ziyaretçi akınına uğradı.

NTV 15.07.2021 - 12:38 | Son Güncelleme : 15.07.2021 - 12:47

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