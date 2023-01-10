Ömerli Barajı'ndan NTV drone kamerasının kaydettiği çarpıcı görüntüler

Ocak ayındayız ama İstanbul'da ne yağmur var ne de kar... Kente su sağlayan 10 barajdaki toplam su seviyesi yüzde 31,65'e inmiş durumda... NTV ekibinden Korhan Varol, İstanbul'un en büyük su kaynağı olan Ömerli Barajı'nda çok çarpıcı görüntülere tanıklık etti. İşte NTV drone kamerasıyla çekilen o görüntüler... (Kamera:Cüneyt Ali Horozal)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.