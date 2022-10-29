Ömrü boyunca o anı unutmadı

Mustafa Kemal Atatürk, hayatı boyunca bilime çok önem verdi. Yaşamı boyunca binlerce kitap okudu, ilk Türkçe terimlerin olduğu ‘geometri’ kitabını yazdı. Savaşın en sıcak anlarında bile eğitim üzerine çalışmalar yaptı. Başöğretmen için eğitim, bir milletin bağımsızlığında hayati önem taşıyordu. (Haber:Beyzanur Özer Kamera:Alihan Sönmez)

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