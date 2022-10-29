Ömrünü Ata’nın fotoğraflarını bulmaya adadı

İzmir’de yaşayan Hanri Benazus 92 yaşında... Türkiye’nin yakın tarihine tanıklık eden bir isim... Atatürk’ü ilk gördüğünde henüz 7 yaşındaydı. Onunla yaşadığı diyaloğu hala ilk günkü heyecanla anlatıyor. O gün Benazus için dönüm noktası oldu. Ömrünü Atatürk’ün fotoğraflarını bulmaya adadı ve 20 bin adetlik dev bir koleksiyona ulaştı. (Haber:Merih Ak Kamera:Burak Uygun)
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