Önce 17 yaşındaki futbolcu, bir saat sonra babası kalp krizinden öldü
Edirne Süper Amatör Lig ekiplerinden Keşanspor'un 18 yaş altı takımında forma giyen Enes Bülent, tarlada çalışırken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Oğlu Enes'in ölümünden bir saat sonra fenalaşan baba da yaşamını yitirdi. İşte ayrıntılar...
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