Önce aşı sonra teknolojisi gelecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Rus aşısı Sputnik V'nin mayıs ayında Türkiye'ye gelmeye başlayacağını açıklamıştı. Bakanlık Rusya'dan 50 milyon doz aşı alacak. Ardından teknoloji transferi yapılacak ve Sputnik aşısının Türkiye'de üretimine başlanacak. Aşıyı Türkiye'de üretecek firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran 10 aydır devam eden görüşme trafiğini ve aşının özelliklerini anlattı.
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NTV 29.04.2021 - 17:06| Son Güncelleme : 29.04.2021 - 17:18
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