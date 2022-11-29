Önce fişek sonra yaralı taşıdılar

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Göztepe-Altay maçında stadda kullanılan patlayıcı malzemeleri paylaştı. O malzemelerin üzerinde yer alan barut ve parmak izleri sorumluların tespit edilmesine önemli rol oynadı. Patlayıcıları stada getiren ambulans şoförlerine ilişkin de dikkat çekici fotoğraflar ortaya çıktı. (Haber:Merih Ak Kamera:Burak Uygun)

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