Önce fişek sonra yaralı taşıdılar

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Göztepe-Altay maçında stadda kullanılan patlayıcı malzemeleri paylaştı. O malzemelerin üzerinde yer alan barut ve parmak izleri sorumluların tespit edilmesine önemli rol oynadı. Patlayıcıları stada getiren ambulans şoförlerine ilişkin de dikkat çekici fotoğraflar ortaya çıktı. (Haber:Merih Ak Kamera:Burak Uygun)
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