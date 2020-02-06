Önce inen pilotlar rüzgar uyarısı yapmış (Sabiha Gökçen'de üçe bölünen uçakta üç kişi öldü)
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı. Üç parçaya ayrılan uçakta üç kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı. Kazadan önce de diğer uçakların pilotları ile kule görevlileri arasındaki diyaloglar ortaya çıktı. Kayıtlarda pilotların rüzgarda fazla değişiklik olduğu yönündeki anonsları dikkat çekti. İşte ayrıntılar...
06.02.2020 - 16:14| Son Güncelleme : 06.02.2020 - 16:33
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