Önce kaza yaptı, ardından manava daldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na ait makam aracıyla çarpışan bir sürücü, manav tezgahına daldı. O sırada kaldırımda manav ile alışverişe gelen bir kadınla kızı vardı. İşte 3 kişinin ölümden kıl payı kurtulduğu o anlar...
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Haberler 15.09.2022 - 17:25| Son Güncelleme : 15.09.2022 - 17:36
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