Önce kombiyi söktüler, 2 saat sonra çaldılar

İstanbul Esenyurtta sabaha karşı tırmandıkları balkondan eve girerek, kombi bağlantılarını kesen 2 hırsız, 2 saat sonra tekrar gelerek kombiyi çaldı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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DHA 16.06.2020 - 14:46| Son Güncelleme : 16.06.2020 - 14:53
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