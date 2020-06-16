Önce kombiyi söktüler, 2 saat sonra çaldılar

İstanbul Esenyurtta sabaha karşı tırmandıkları balkondan eve girerek, kombi bağlantılarını kesen 2 hırsız, 2 saat sonra tekrar gelerek kombiyi çaldı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA 16.06.2020 - 14:46 | Son Güncelleme : 16.06.2020 - 14:53

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