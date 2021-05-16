Önce maytap attı, yaralanan kadını görünce yardıma koştu

İstanbul Sultangazi’de 15 yaşındaki M.A.’nın yakıp attığı maytap, sokaktan geçen 51 yaşındaki Gülizar Özkurt’un gözüne isabet etti. Acı içinde ne yapacağını şaşıran kadını fark eden çocuk bu kez yardıma koştu. Gülizar Öztürk’ün yaralandığını görüp koşarak gelen ablası da çocuğu dövmeye başladı. Mahalle sakinleri hem ablayı sakinleştirmeye hem de yaralı kadına yardım etmeye çalıştı. Gözünden ve dudağından yaralanan kadın hastaneye götürülürken ablası gözyaşlarını tutamadı.

ntv.com.tr 16.05.2021 - 14:45 | Son Güncelleme : 16.05.2021 - 15:06

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