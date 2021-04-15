Önce takip etti, ardından aracını üzerine sürüp çarptı
Mersin’de bir taksi sürücüsü uzun süre takip ettiği genç bir kadının üzerine aracını sürüp çarptı. İddiaya göre, taksici genç kadına sözlü tacizde bulundu. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, ‘‘Bas git, öldürürüm kendimi’’ diye bağırmaya başladı. Bir süre taksici ile kavga eden kadın, bağırarak olay yerinden uzaklaştı.
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ntv.com.tr 15.04.2021 - 13:14| Son Güncelleme : 15.04.2021 - 13:30
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