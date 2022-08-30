Öncü pilot Vecihi Hürkuş’un adı göklerde

Küllerinden doğan bir millet ve tam 100 yıl önce bugün kazanılan zafer... Mücadele sadece karada değil, havada da sürdü. Türk ordusunun kahraman pilotları, hava gücünü ayakta tutmak için yokluk içinde üstün bir gayret gösterdiler. O pilotlardan biri, Türkiye’nin ilk uçağını yapan, havacılık okulu açan, İstiklal Savaşı’nda ilk ve son uçuşu gerçekleştiren, düşmana gökyüzünü dar eden Vecihi Hürkuş’tu. 1969 yılında hayata veda eden Hürkuş bugün yine göklerde... (Haber:Ahmet Örsoğlu Kamera:Yasin Güngör)
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