Onlar, zor işlerin güçlü kadınları

Kadınlar hayatın her alanında var, her işin üstesinden geliyor, kadın erkek işi ayırt etmeden ayaklarının üstünde duruyorlar. Her türlü önyargıya her türlü engellemeye rağmen... İşte zor işlerin üstesinden gelen dört güçlü kadının hikayesi... (Haber:Deniz Tüysüz Kamera:Cüneyt Ali Horozal-Oktay Taşkın)
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NTV 08.03.2021 - 11:40| Son Güncelleme : 08.03.2021 - 13:24
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