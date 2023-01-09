Önündeki araca çarpan taksici dayak yedi: İnsanlık hali, görmedim ışığı

İstanbul Eyüpsultan’da bir taksi şoförü önündeki araca çarpınca sürücüden dayak yedi. Otomobilden inen öfkeli sürücü ''Işığı görmedin mi?'' diyerek taksiye girdi ve şoförü yumrukladı. Çevredekilerin araya girmesiyle kurtulan taksici ''İnsanız insan, görmedim ışığı'' diyerek tepki gösterdi.
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