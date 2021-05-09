Önüne ne geldiyse vurdu: Yayalar saniyelerle kurtuldu

İstanbul Arnavutköy'de park halindeki bir otomobil yokuş aşağı kaydı. Önüne ne geldiyse vurarak kayan araç, duvara çarparak durabildi. O sırada caddeden geçen yayalara ve diğer araçlara çarpmaması ise büyük şanstı. Sesleri duyup dışarı çıktığını anlatan otomobil sahibi Sedat Özeren ‘‘Servisten yeni almıştım. Freni mi boşaldı, yoksa mahallede biri bize tuzak mı kurdu, anlamadım ne olduğunu’’ dedi.

ntv.com.tr 09.05.2021 - 13:08 | Son Güncelleme : 09.05.2021 - 13:27

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