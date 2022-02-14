Ordu’da çaldıkları araçla İstanbul’da yakalanmışlardı

Ordu’da araç hırsızlığından hapse giren ancak galerici şikayetini geri çektiği için tahliye olan iki çocuk, yine araç çaldı. 13 yaşındaki S.Ö. ile 14 yaşındaki A.Y. geçen yıl galeriden çaldıkları araçla gittikleri İstanbul’da yakalanarak tutuklanmıştı. İki çocuk, tahliye olur olmaz yine bir oto galeriden araç çaldı. Üstelik çaldıkları ilk otomobilin lastiği patlayınca geri dönüp yaklaşık 1 milyon TL değerinde bir cip çaldılar. İki çocuk hırsız aranıyor.
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