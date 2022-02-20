‘Orman görevlisiyim’ dedi, yardım bile aldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kendisini orman personeli olarak tanıtan bir kişi yaklaşık 50 ağacı keserek götürdü. Hatta ağaçların kamyona yüklenmesinde, bölgede altyapı çalışmalarında görev alan iş makinesi operatörlerinden de yardım aldı. Jandarma ve Orman Müdürlüğü ekipleri 60 ton ağırlığındaki ağaçları keserek götüren şüpheliyi arıyor.

Haberler - ntv.com.tr 20.02.2022 - 17:14 | Son Güncelleme : 20.02.2022 - 17:26

TÜRKİYE HABERLERİ