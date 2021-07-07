Orman yangınına tek başına müdahale etti

Konya’da ormanlık alanda çıkan yangına tek başına müdahale ederek yüzlerce ağacın kül olmasına engel olan akaryakıt istasyonu çalışanı Mehmet Yetkin’e 3 kamu kurumu ve 1 özel işletmeden teşekkür yazısı geldi.
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NTV 07.07.2021 - 16:44| Son Güncelleme : 07.07.2021 - 16:50
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