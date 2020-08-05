Orman yangınlarına karşı 'doğalgazlı mangal'

Türkiye, günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Özellikle de mangal yakanların dikkatsizliği yangınların en önemli nedenleri arasında. İstanbul - Ümraniye'deki millet bahçesinde doğalgazlı mangal sistemi kuruldu. Mangal yakmak yasaklandı.

NTV Haber 05.08.2020 - 18:46 | Son Güncelleme : 05.08.2020 - 18:48

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