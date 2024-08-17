Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Özellikle dünden bu yana pek çok şehirden yeni yangın haberleri geldi. İzmir, Bolu ve Aydın alevlerin en çok yayıldığı, zarar verdiği yerlerdi. Son duruma ilişkin bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Karşıyaka'daki yangınla ilgili şehri tedirgin edecek bir durumun söz konusu olmadığını belirterek "72 yangın vardı, şu an itibariyle bunlardan 69'u kontrol altına alınmış durumda. 6 aktif yangın var." dedi. Bakan Yumaklı, orman yangınları çıkmaması için herkesten gerekli hassasiyeti göstermesini isteyerek, "Eylül'ün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor." diye konuştu.
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