''Ortada direk var yandan geç'': Yolun ortasında direk unuttular

Rize şehir merkezi Fener Mahallesi'nde gerçekleşen yol çalışmasında beton yolun ortasında kalan elektrik direği kazaya davetiye çıkarırken, görenleri de şaşkına çeviriyor. Mahalle halkını tedirgin eden durum ayrıca sürücüleri de tehlikeye düşürüyor. Mahalle sakinleri akşam saatlerinde yolun ortasında güçlükle fark edilen direğin kaldırılmasını istiyor.

Haberler - NTV 04.11.2021 - 12:18 | Son Güncelleme : 04.11.2021 - 12:26

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