Ortak flüt virüsü 14 kişiye yaydı

Vaka sayılarındaki artışın en büyük nedeni, ihmalkarlık. Son olarak 5 çocuğun aynı flütü kullanması sonucu virüs hızla yayıldı. Hem çocukların tamamı, hem de ailelerinden 9 kişi virüse yakalandı. Uzmanlar, salgında çocukların önemli bir risk faktörü olduğunu, bu konuda onlara eğitim verilmesi gerektiğini söyledi.

NTV 02.04.2021 - 15:56 | Son Güncelleme : 02.04.2021 - 16:03

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