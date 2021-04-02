Ortak flüt virüsü 14 kişiye yaydı

Vaka sayılarındaki artışın en büyük nedeni, ihmalkarlık. Son olarak 5 çocuğun aynı flütü kullanması sonucu virüs hızla yayıldı. Hem çocukların tamamı, hem de ailelerinden 9 kişi virüse yakalandı. Uzmanlar, salgında çocukların önemli bir risk faktörü olduğunu, bu konuda onlara eğitim verilmesi gerektiğini söyledi.
Abone ol
Paylaş
NTV 02.04.2021 - 15:56| Son Güncelleme : 02.04.2021 - 16:03
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.