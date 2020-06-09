Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme kamerada

Beşiktaş Ortaköy'de Kumpirciler Çarşısı olarak bilinen Mecidiye Köprüsü Sokak'ta göçük meydana geldi. Bir kadının hafif yaralandığı olayın çarşının altında bulunan tarihi tonozun kemerinde oluşan çökme nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi.

ntv.com.tr 09.06.2020 - 11:21 | Son Güncelleme : 09.06.2020 - 11:30

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